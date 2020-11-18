Назван способ снизить риск заражения COVID-19 на 70%

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Власти Великобритании предложили способ снижения риска заражения коронавирусом, сообщает Daily Mail.

Они отметили, что меньше шансов заболеть COVID-19 при регулярном проветривании помещения. Ученые считают, что плохая вентиляция может поспособствовать тому, что риск заражения коронавирусом вырастет на треть.

В связи с этим правительство Великобритании порекомендовало держать окна приоткрытыми или проветривать помещение в течение 10-15 минут. По мнению британских властей, это поможет снизить риск заболевания коронавирусом на 70%.

Сообщается, что особенно этот совет касается офисов и образовательных учреждений. По словам профессора университета Лидса Катерины Ноукс, свежий воздух должен поступать с улицы.

Что касается рециркуляции воздуха, то эффекта от этого не будет, поскольку вирус будет просто перемещаться по помещению, а не выходить на улицу, пояснила Ноукс. Она также отметила, что проветривание не требуется, если в комнате используется кондиционер, забирающий воздух с улицы.

Ученые также порекомендовали проветривать комнату в случае, если один из членов семьи заболел. Также данную процедуру, по мнению исследователей, необходимо применять в случае прихода гостей и после их ухода.

Ранее в Великобритании ввели режим строгого карантина. Ограничительные меры вступили в силу с 5 ноября. В частности, все развлекательные заведения и предприятия общепита закрылись. Кроме того, жители Англии лишились доступа к заграничным поездкам.