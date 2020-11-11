Испания, Италия и Великобритания фиксируют рекордную смертность от COVID-19

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Рекордная суточная смертность от коронавируса зафиксирована в ряде европейских стран.

В частности, в Испании за минувшие 24 часа зарегистрировали 411 летальных исходов из-за COVID-19, сообщает телерадиокомпания РТВЕ.

Самую высокую суточную смертность также зафиксировали в Италии – 580 пациентов. В Великобритании подтвердили 532 смерти заболевших от коронавируса, что также является рекордным показателем с середины мая.

В Испании за последние сутки зарегистрировали 17,4 тысячи заболевших коронавирусом. Это меньше, чем на прошлой неделе.

В Великобритании также снижаются показатели прироста – 10 ноября за сутки обнаружили 20 412 случаев коронавируса, что гораздо меньше, чем на прошлой неделе. В Италии же темпы распространения инфекции растут – за последние сутки там зафиксировали 35 098 заболевших коронавирусом. Это на 10 тысяч больше, чем днем ранее.

Глава Координационного центра по чрезвычайным ситуациям в области санитарной безопасности Испании Фернандо Симона отметил, что динамика прироста говорит об определенной стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. В то же время он призвал подождать несколько дней, чтобы делать определенные выводы.

Отмечается, что в Испании более трети коечного фонда в палатах интенсивной терапии приходится на больных коронавирусом. В среднем более 17% заболевших поступают в больницы на лечение.

В связи с этим в Испании вводятся жесткие ограничительные меры. В частности, в Андалусии закрыли передвижение между муниципалитетами и ужесточили комендантский час. В столице региона Гранаде ввели еще более жесткие ограничения.

В Италии же ограничительные меры недавно ввели в таких областях, как Тоскана, Абруццо, Лигурия, Умбрия и Базиликата. Там полностью закрывают бары и рестораны, а также ограничивают передвижение между населенными пунктами.

По информации издания The Guardian, подобные меры планируют ввести в Кампании, Венето, Фриули – Венеции-Джулии и Эмилии-Романьи. Кроме того, вероятно, с 15 ноября в Италии объявят общенациональный локдаун.

Ранее его ввели в Ливане. Он будет действовать с 14 по 30 ноября. Сообщалось, что в стране закончились свободные койки в реанимационных отделениях из-за высокого прироста заболевших коронавирусом. В то же время власти Ливана планируют оказать продовольственную помощь наиболее нуждающимся слоям населения.