Еще 5 782 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице от коронавируса вылечились еще 5 782 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 388 416", – говорится в сообщении.

Отмечается, что перед выпиской врачи проводят специальные исследования, нацеленные на подтверждение отсутствия заболевания. Те пациенты, которые остаются под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

За прошедшие сутки в Москве скончались 73 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Также у них был подтвержден диагноз "пневмония".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение показателей.