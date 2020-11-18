В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве скончались 73 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 4 174 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 5 503 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 382 634 человека.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 54,7 миллиона случаев заражения, свыше 1,3 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 1 991 998 случаев COVID-19, вылечились 1 501 083 человека, скончались 34 387.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее указала, что в последние полтора месяца суточный показатель заболеваемости в среднем по стране вырос в 2,5 раза.

Голикова также уточнила, что на сегодняшний день во всех 85 субъектах РФ введен масочный режим, а режим дезинфекции в общественных местах усилен в 80 из них.