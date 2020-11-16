Срок постановления о санитарных правилах профилактики COVID-19 продлили на год

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Срок постановления о санитарно-эпидемиологических правилах профилактики COVID-19 продлен до 1 января 2022 года. Постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Предыдущий срок постановления заканчивался 1 января 2021 года.
Согласно постановлению Поповой, выздоровевших после коронавируса будут выписывать после одного отрицательного теста, а не двух, как было ранее.
Кроме того, люди, имеющие контакт с заразившимся коронавирусом, могут покидать самоизоляцию по истечении 14 дней без обязательного теста.
За последние сутки в Москве выявили 6 360 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 1 217 пациентов. На ИВЛ находятся 373 человека.
В РФ за 24 часа зафиксировано 22 778 случаев коронавируса в 85 регионах. Бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 640 случаях (24,8%).
Всего по стране зарегистрировано 1 948 603 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 303 летальных случая, всего по стране умерли 33 489 человек.
В Москве 4 244 пациента вылечились от коронавируса за сутки
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