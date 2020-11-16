Власти Москвы рассказали о наличии лекарств в аптеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Москва полностью обеспечена лекарствами, в том числе противовирусными, сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун на заседании комиссии Мосгордумы.

Он подчеркнул, что медицинские организации и склады города обеспечены трехмесячным запасом лекарств. В том числе в арсенале имеются препараты от коронавируса и лекарства, влияющие на свертываемость крови.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее сообщил, что производственные мощности по производству лекарственных аппаратов увеличиваются. Он заметил, что в аптеках стабилизируется ситуация с наличием медикаментов.

Кроме того, Мантуров сообщал, что в ряде регионов страны наблюдаются перебои с поставками лекарств в связи с неготовностью дистрибьюторского звена. По его словам, логистике и рознице необходимо адаптироваться к повышенному спросу.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дефицит лекарств на фоне пандемии возникший в нескольких регионах является недопустимым. Такое же мнение высказывал и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

