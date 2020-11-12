В Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов дефицит лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Кремле считают недопустимым возникший в нескольких регионах дефицит лекарств на фоне пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что в определенных регионах дефициты возникли, это недопустимо. И правительство прикладывает очень энергичные усилия с тем, чтобы этого не допускать", – отметил представитель Кремля.

Он уточнил, что это делается в рамках особых полномочий, которые были предоставлены еще с наступлением пандемии весной.

Песков сообщил, что эта практика продолжается, также вводятся специальные меры контроля со стороны правительственного штаба.

Это необходимо для прогнозирования и планирования потребностей в медикаментах, чтобы избежать дефицита, заключил он.

Ранее Минздрав запустил сервис для жалоб медиков на дефицит лекарств. Он заработал на портале госуслуг.

В столице вводится порядок снабжения пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами на основании клинической картины заболевания.

Директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью министерства здравоохранения РФ Инна Куликова объяснила, что препараты будут предоставлять еще до результатов ПЦР-тестов.

