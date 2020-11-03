Амбулаторные пациенты с COVID-19 смогут бесплатно получить лекарства до результатов тестов

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Клинически подтвержденный COVID-19 является основанием для выдачи бесплатных препаратов пациентам, которые лечатся дома. Об этом сообщила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью министерства здравоохранения РФ Инна Куликова.

"Для врача основанием выдать препарат будет клинически установленный COVID-19", – цитирует Агентство "Москва" слова Куликовой.

По ее словам, все амбулаторные пациенты с коронавирусной инфекцией смогут получить бесплатные лекарства до результатов ПЦР-тестов. Куликова отметила, что все препараты назначаются строго по показаниям врача.

Ранее Владимир Путин заявил о принятом решении обеспечить бесплатными препаратами тех, кто переносит болезнь на дому и в легкой форме. Президент напомнил слова вице-премьера Татьяны Голиковой, которая говорила, что россияне с легкой формой коронавируса готовы были бы лечиться амбулаторно, но не всем доступны лекарства.

Регионам на лекарства для пациентов с коронавирусом правительство выделило из финансового резерва более пяти миллиардов рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение быстро довести средства до регионов, чтобы главы субъектов оперативно организовали приобретение необходимых препаратов.

