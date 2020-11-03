Амбулаторные пациенты с COVID-19 смогут бесплатно получить лекарства до результатов тестов

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Клинически подтвержденный COVID-19 является основанием для выдачи бесплатных препаратов пациентам, которые лечатся дома. Об этом сообщила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью министерства здравоохранения РФ Инна Куликова.
"Для врача основанием выдать препарат будет клинически установленный COVID-19", – цитирует Агентство "Москва" слова Куликовой.
По ее словам, все амбулаторные пациенты с коронавирусной инфекцией смогут получить бесплатные лекарства до результатов ПЦР-тестов. Куликова отметила, что все препараты назначаются строго по показаниям врача.
Ранее Владимир Путин заявил о принятом решении обеспечить бесплатными препаратами тех, кто переносит болезнь на дому и в легкой форме. Президент напомнил слова вице-премьера Татьяны Голиковой, которая говорила, что россияне с легкой формой коронавируса готовы были бы лечиться амбулаторно, но не всем доступны лекарства.
Регионам на лекарства для пациентов с коронавирусом правительство выделило из финансового резерва более пяти миллиардов рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение быстро довести средства до регионов, чтобы главы субъектов оперативно организовали приобретение необходимых препаратов.
Москвичи на дому получили более 82 тыс бесплатных упаковок лекарств от COVID-19 с октября
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