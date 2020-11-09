Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минздрав запустил сервис для жалоб медиков на дефицит лекарств. Он заработал на портале госуслуг, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня запускается сервис на портале госуслуг, куда медицинские работники могут сообщить о проблемах с лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, в частности со средствами индивидуальной защиты, конкретно указав медицинскую организацию, где они работают, для того чтобы таргетно и быстро реагировали субъекты РФ и Росздравнадзор на проблемы, возникающие при оказании медицинской помощи", – отметил Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что в столице вводится порядок снабжения пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами на основании клинической картины заболевания.

Директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью министерства здравоохранения РФ Инна Куликова объяснила, что препараты будут предоставлять еще до результатов ПЦР-тестов.

