Путин поручил кабмину выделить регионам средства на лекарства для борьбы с COVID-19

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

В рамках борьбы с коронавирусом Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства из федерального бюджета регионам для покупки лекарственных препаратов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение необходимо реализовать до 10 ноября.

"Правительству Российской Федерации: выделить дополнительно из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации средства на приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения ими на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", – сказано в тексте поручений.

Отмечается, что выделенные средства также пойдут на приобретение масок и перчаток, увеличение объемов тестирования населения, транспортное обслуживание пациентов и медработников и на иные мероприятия, призванные уменьшить распространение коронавируса.

Ранее Владимир Путин обсуждал вопросы борьбы с коронавирусом с постоянными членами Совбеза РФ. Положение в субъектах было проанализировано с учетом ранее принятых мер по оказанию им финансовой поддержки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщал, что в некоторых регионах уже достигнута критическая черта в борьбе с инфекцией. По его словам, в ряде регионов заняты уже более 90% коек для пациентов с COVID-19.

