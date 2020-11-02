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Политика

16:10

Путин заявил, что пандемия показала эффективность системы здравоохранения РФ

власть политика

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин рассказал, что система здравоохранения может мобилизоваться для решения общенациональных задач. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, система здравоохранения достаточно эффективная. "Мы видим, что наша, слава богу, система здравоохранения все-таки гораздо лучше может мобилизовываться для решения общенациональных задач", – заявил президент РФ.

На сегодняшний день в РФ выявлено 1 655 038 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода, выздоровели 1 236 033 человека.

Ранее говорилось, что кабмин выделит более 8,6 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам. Правительство Российской Федерации уже направило свыше 142 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19.

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