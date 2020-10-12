В Кремле заявили, что регионам помогут при нехватке медиков в ситуации с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что регионам в случае необходимости будут помогать столичные специалисты в борьбе в коронавирусом. Подобная практика уже отлажена, считает представитель Кремля.

Он уточнил, что во время первой вспышки инфекции медики из Москвы работали во многих регионах, также специалисты субъектов помогали коллегам там, где ситуация была сложной.

Песков добавил, что решение о взаимопомощи будет приниматься на основании обращения региона в штаб.

Ранее пресс-секретарь сообщал, что на фоне пандемии коронавируса не исключено введение мер контроля на въезде в регионы РФ. Эта возможность не подразумевает полного перекрытия границ между субъектами Федерации.

За последние сутки в России зафиксировали 13 592 новых случая коронавируса.

По данным ВОЗ на 12 октября, в мире выявлено уже более 37 миллионов случаев заражения, свыше 1,070 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исходов, выздоровело 1 024 235 человек.

