В Кремле обеспокоены статистикой по COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Кремле считают статистику по COVID-19 поводом для серьезной обеспокоенности, каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное – является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что если не будут соблюдаться меры профилактики, то цифры будут расти еще быстрее, и тогда руководителям регионов придется думать о том, как эту динамику выправлять.

Песков подчеркнул, что сегодняшняя система здравоохранения позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.

В РФ за последние сутки было зафиксировано 11 493 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявлено 3 323 случая. За все время в стране зафиксировано 1 260 112 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,9%.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 7 054 человека, из них в столице – 1 341. За весь период в России выписаны 1 002 329 человек.

Также стало известно, что за сутки в РФ скончался 191 пациент с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 22 056 человек.

По данным ВОЗ на 8 октября, в мире выявлено уже более 35,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,044 миллиона человек скончались.

