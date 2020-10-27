В Кремле назвали систему медицины РФ более стабильной, чем в передовых странах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Российская система медицины более стабильна, чем во многих других передовых странах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Он подчеркнул, что с пандемией такого масштаба мир не сталкивался на протяжении многих поколений. Песков заявил, что все страны реагируют на этот вызов по мере своих возможностей.
"У нас возможностей в этом плане достаточно много, и ситуация у нас гораздо стабильнее в плане медицинского обеспечения, чем во многих странах мира", – отметил Песков.
Впоследствии он уточнил, что имел в виду именно передовые страны. Песков назвал это однозначным фактом.
Ранее стало известно, что в Москве врачи, которые работают с пациентами с коронавирусом, получают психотерапевтическую поддержку. Они проходят через специальные тренинги, которые учат управлять стрессом и конфликтом и контролировать собственные эмоции.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 42,9 миллиона случаев заражения, свыше 1,152 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 547 774 случая COVID-19, вылечились 1 158 940 человек, скончались 26 589.
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