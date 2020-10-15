Работающие с COVID-19 столичные врачи получают психологическую поддержку

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В столице медики, которые работали или продолжают работать с пациентами с коронавирусом, получают психотерапевтическую поддержку. Масштабный проект затрагивает более 150 медицинских организаций. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Работу с врачами проводят специалисты Научно-практического центра (НПЦ) имени Соловьева.
"Специалистами центра были разработаны специализированные тренинги: медиков обучают управлять стрессом и конфликтом и контролировать собственные эмоции. Также программа включает в себя профилактику профессионального и эмоционального выгорания", – сообщили в пресс-службе, добавив, что медикам помогают в адаптации к меняющимся условиям работы в пандемию.
В ведомстве отметили, что работа выездных бригад НПЦ будет вестись в течение нескольких дней. Кроме этого, в самом центре организуют тренинги и психофизиологические релаксационные практики. В случае необходимости помощь предоставят и членам семьи медиков, а также врачам, переболевшим коронавирусом.
В пресс-службе подчеркнули, что данная программа реализуется с самого начала пандемии.
Уточняется, что горожане также могут получить психологическую поддержку специалистов НПЦ дистанционно. Для этого необходимо позвонить по телефону +7 (499) 236-59-96 в любой день с 8:00 до 20:00.
Ранее депутат Мосгордумы, главный врач поликлиники № 3 Елена Самышина рассказала о новой системе цифровой поддержки врачей для пакетных назначений диагностики и анализов. Проект позволит сократить время на назначение исследований до 15 секунд.
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