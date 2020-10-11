Почти 65 тыс звонков обработали операторы горячей линии по COVID-19 за 2 недели – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти 65 тысяч звонков обработали операторы горячей линии столицы по коронавирусной инфекции с 26 сентября. Об этом заявил Сергей Собянин на странице "ВКонтакте".

"За две недели обработано почти 65 тысяч звонков. Чаще всего москвичи просят доставить на дачу дрова, привезти домой льготные лекарства и продукты", – говорится в публикации мэра города. Сергей Собянин отметил, что посещал колл-центр в день открытия и видел, как работают его сотрудники.

"Екатерина Гончарова – одна из двухсот операторов, которые принимают заявки в колл-центре. Многие из них – сотрудники МФЦ. Екатерина, например, из офиса Тверского района. Говорит, иногда пенсионеры звонят не с просьбой, а просто поговорить. И тут оператору надо проявить все тепло и заботу", – обращает внимание градоначальник.

При этом Сергей Собянин добавляет, что если людям требуется психологическая помощь, то в колл-центре трудятся и профессиональные психологи. "Москвичи звонят с самыми разными проблемами, и его задача – снизить уровень стресса, выслушать человека. Еще психологи проводят групповые занятия для операторов горячей линии", – рассказал глава города об обязанностях психолога.

По словам мэра Москвы, подавляющее большинство заявок на социальную помощь от горожан (порядка 70%) выполняются в день обращения. "Огромное спасибо сотрудникам горячей линии и соцработникам за профессионализм и доброту!", – подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее работодателей в столице обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу Собянина, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.