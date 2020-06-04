Фронт-офис для поддержки предпринимателей обработал более 25 тыс обращений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фронт-офис для поддержки предпринимателей обработал за два месяца более 25 тысяч обращений, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"За два месяца специалисты обработали 25 тысяч обращений. Сейчас готовят документы или уже подали их больше трех тысяч компаний", – сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что только за прошлую неделю было одобрено 47 заявок на предоставление субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса. Размер выплат по ним составил свыше 64 миллионов рублей. Всего за два месяца было принято решение о выделении субсидий на сумму около 288 миллионов рублей.

"Создание фронт-офиса позволило оперативно обрабатывать заявки предпринимателей и сопровождать весь процесс от их первичного обращения до непосредственного получения денежных средств от города", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он подчеркнул, что благодаря системе одного окна большинство столичных предприятий смогли оформить заявки на несколько субсидий сразу.

В рамках организации фронт-офиса был создан информационный сервис, где собрана полная информация о всех 13 действующих видах поддержки для бизнеса. Через сервис можно оставить заявку на выплату или позвонить в колл-центр, где специалисты помогут разобраться в вопросах по финансовым мерам поддержки от города и подберут подходящую субсидию.

В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы.

Среди мер есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления. Предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.

