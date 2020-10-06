Депутат Самышина рассказала о пилотном проекте системы цифровой поддержки врачей

13:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Мосгордумы, главный врач поликлиники № 3 Елена Самышина рассказала о новой системе цифровой поддержки врачей для пакетных назначений диагностики и анализов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Пилотный проект показал, что время на назначение исследований после введения новой технологии сократится в 10 раз – до 15 секунд. Сейчас на это требуется более двух минут", – рассказала специалист.
По словам Самышиной, такую систему планируется внедрить во всех взрослых поликлиниках Москвы.
Систему цифровой поддержки врачей ранее протестировали в четырех городских учреждениях здравоохранения. Программа сможет предложить врачу блок из нескольких исследований после того, как он внесет диагноз.
"Такая система поможет нам ускорить работу. Действительно, набор анализов и необходимых обследований при большинстве диагнозов типовой, однако врач должен дать назначения. Теперь это будет делать система", – объяснила преимущества новинки Самышина.
Она рассказала, что пакетные назначения уже доступны для 54 групп диагнозов. Среди них – широко распространенные гипертония, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Помимо базовых назначений, врач сможет вручную дополнить перечень.
Депутат также отметила, что система не только позволит оптимизировать работу, но и освободит время врача для общения с пациентом. Этой важной детали, как считает эксперт, иногда уделяется недостаточно внимания.
В начале октября Сергей Собянин объявил, что в столице утвержден порядок модернизации филиала детской поликлиники № 143. По словам градоначальника, комфорт пациентов по-прежнему остается одним из приоритетов столичного здравоохранения.
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