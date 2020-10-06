Депутат Самышина рассказала о пилотном проекте системы цифровой поддержки врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Мосгордумы, главный врач поликлиники № 3 Елена Самышина рассказала о новой системе цифровой поддержки врачей для пакетных назначений диагностики и анализов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Пилотный проект показал, что время на назначение исследований после введения новой технологии сократится в 10 раз – до 15 секунд. Сейчас на это требуется более двух минут", – рассказала специалист.

По словам Самышиной, такую систему планируется внедрить во всех взрослых поликлиниках Москвы.

Систему цифровой поддержки врачей ранее протестировали в четырех городских учреждениях здравоохранения. Программа сможет предложить врачу блок из нескольких исследований после того, как он внесет диагноз.

"Такая система поможет нам ускорить работу. Действительно, набор анализов и необходимых обследований при большинстве диагнозов типовой, однако врач должен дать назначения. Теперь это будет делать система", – объяснила преимущества новинки Самышина.

Она рассказала, что пакетные назначения уже доступны для 54 групп диагнозов. Среди них – широко распространенные гипертония, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Помимо базовых назначений, врач сможет вручную дополнить перечень.

Депутат также отметила, что система не только позволит оптимизировать работу, но и освободит время врача для общения с пациентом. Этой важной детали, как считает эксперт, иногда уделяется недостаточно внимания.

В начале октября Сергей Собянин объявил, что в столице утвержден порядок модернизации филиала детской поликлиники № 143. По словам градоначальника, комфорт пациентов по-прежнему остается одним из приоритетов столичного здравоохранения.

