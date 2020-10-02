Московские хирурги удалили 17-летней девушке опухоль яичника диаметром 35 см

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В Морозовской детской больнице врачи прооперировали 17-летнюю девушку, у которой была опухоль яичника диаметром 35 сантиметров, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Уточняется, что пациентка обратилась к врачам с проблемой увеличения в области живота в ноябре 2018 года. Ультразвуковое обследование, выполненное по месту жительства, выявило опухолевый узел правого яичника диаметром 15 сантиметров, сообщает Агентство "Москва".

"Гистологические исследования показали, что это зрелая тератома яичника, специалисты удалили его и миоматозный узел на матке", – рассказали в пресс-службе.

Позже тератома снова дала о себе знать, опухолевый узел достиг 35 сантиметров, отмечают специалисты. Из-за массивного опухолевого поражения брюшной полости девушку в крайне тяжелом состоянии доставили в онкологическое отделение Морозовской больницы. Также у пациентки были обнаружены сопутствующие патологии, которые мешали операции.

"Для стабилизации состояния и подготовки к дальнейшему лечению с целью обеспечения оттока мочи от почек пациентке были установлены нефростомы с двух сторон, а также подобрана комплексная терапия. В течение месяца девушка продолжила лечение в амбулаторных условиях по месту жительства", – рассказали в Депздраве.

Хирурги удалили опухоль, общий объем которой составил около 8,5 литра. Специалисты установили, что злокачественных клеток в материале не было. Девушка уже покинула стационар и продолжает наблюдаться у специалистов по месту жительства.

Ранее в Балашихе врачи удалили пациентке 15-килограммовую опухоль. Заведующий онкологическим отделением № 11 Иван Джансыз отметил, что метастазы от опухоли не образовались. Во время операции, которая длилась три часа, самым важным для врачей было не травмировать крупные сосуды, кровоснабжающие почку, которые были оттеснены опухолью в сторону.