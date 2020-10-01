Московские врачи соединили женщине кости черепа и позвоночник после неудачного падения

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В городской клинической больнице имени Вересаева нейрохирурги провели редкую операцию по соединению костей черепа и позвонков, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

64-летняя пациентка упала на лестничной клетке при выходе из лифта и ударилась затылком. На машине скорой помощи ее доставили в больницу.

Компьютерная томография показала, что у женщины перелом затылочной кости и ушиб головного мозга, а также так называемый взрывной перелом первого шейного и повреждение второго позвонков.

Такие травмы, по словам врачей, могли привести к полной обездвиженности или летальному исходу, поэтому пациентке крайне важно было срочно жестко зафиксировать шейный отдел позвоночника.

Первый шейный позвонок был полностью разрушен. Это не позволяло прикрепить его к соседнему, поэтому единственным решением стало крепление за затылочную кость.

Заведующий нейрохирургическим отделением Александр Завьялов отметил, что это очень редкая операция, которую в скоропомощных нейрохирургических отделениях проводят не больше одной в год.

Под контролем рентген-лучей поврежденные кости черепа и позвонки верхнего шейного отдела соединили в единый блок с помощью специальных креплений. Операция заняла 3,5 часа.

Винты в позвонки нужно было вкручивать под строго выверенными углами и на определенную глубину, чтобы не повредить спинной и головной мозг и по максимуму сохранить подвижность этой части тела.

Операция прошла успешно, на восьмой день пациентку выписали из нейрохирургического отделения.

Ранее в Балашихе врачи удалили пациентке 15-килограммовую опухоль в брюшной полости. Во время операции, которая длилась три часа, самым важным было не травмировать крупные сосуды, кровоснабжающие почку, которые были оттеснены опухолью в сторону.