Утвержден проект модернизации для филиала детской поликлиники №143 – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве утвердили проект модернизации для филиала детской поликлиники №143 в Рязанском районе, сообщил Сергей Собянин.

"Нам важно повысить комфорт пациентов, чтобы они приходили в удобные современные клиники, где есть врачи узких специальностей и новое цифровое оборудование", – написал мэр в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, специалисты проведут в филиале детской поликлиники и фасадные, и внутренние работы.

Глава города напомнил, что в столице продолжается программа модернизации поликлиник, рассчитанная до 2024 года.

В течение трех лет в Москве должны отремонтировать порядка 150 поликлиник. По словам Сергея Собянина, в приоритете – модернизация тех, что были построены 30–70 лет назад. Мэр подчеркнул, что при ремонте особое внимание уделят созданию среды, благожелательной к пациенту. Кроме того, 35 поликлиник города получат дополнительные мощности для бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования.