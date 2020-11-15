Ситуация с лекарствами в аптеках России улучшается – Мантуров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Производственные мощности по производству лекарственных аппаратов увеличиваются, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 1".

Руководитель ведомства подчеркнул, что в аптеках стабилизируется ситуация с наличием медикаментов.

"Сегодня все производители увеличили максимально производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается", – отметил Мантуров.

Он добавил, что в России случился резкий скачок спроса на лекарства. Потребление увеличилось в 15 раз.

"То есть в июне месяце мы предполагали, предусмотрели наращивание объема в два раза, но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста", – подчеркнул министр.

Ранее Денис Мантуров сообщал, что в ряде регионов страны наблюдаются перебои с поставками лекарств в связи с неготовностью дистрибьюторского звена. По его словам, логистике и рознице необходимо адаптироваться к повышенному спросу.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дефицит лекарств на фоне пандемии возникший в нескольких регионах является недопустимым. Такое же мнение высказывал и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

