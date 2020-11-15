Ситуация с лекарствами в аптеках России улучшается – Мантуров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Производственные мощности по производству лекарственных аппаратов увеличиваются, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 1".
Руководитель ведомства подчеркнул, что в аптеках стабилизируется ситуация с наличием медикаментов.
"Сегодня все производители увеличили максимально производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается", – отметил Мантуров.
Он добавил, что в России случился резкий скачок спроса на лекарства. Потребление увеличилось в 15 раз.
"То есть в июне месяце мы предполагали, предусмотрели наращивание объема в два раза, но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста", – подчеркнул министр.
Ранее Денис Мантуров сообщал, что в ряде регионов страны наблюдаются перебои с поставками лекарств в связи с неготовностью дистрибьюторского звена. По его словам, логистике и рознице необходимо адаптироваться к повышенному спросу.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дефицит лекарств на фоне пандемии возникший в нескольких регионах является недопустимым. Такое же мнение высказывал и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В аптеках зафиксировали нехватку лекарств
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