Минпромторг объяснил перебои с поставками лекарств в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В ряде регионов страны наблюдаются перебои с поставками лекарств, это связано с неготовностью дистрибьюторского звена, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом сообщает RT.

"Имеющие место перебои с поставками лекарств в отдельные субъекты связаны в первую очередь с перегруженностью каналов дистрибьюции", – сказал Мантуров.

Глава Минпромторга подчеркнул, что логистике и рознице необходимо адаптироваться к повышенному спросу.

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в регионах. Он отметил, что в последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важных препаратов существует, а отдельные лекарства из него в аптеках отсутствуют.

По словам главы кабмина, в связи с этим правительство подготовило постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Мишустин поручил быстро довести средства до регионов, чтобы главы субъектов оперативно организовали приобретение необходимых препаратов.