В России подтвердили 22 778 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки выявили 22 778 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 640 случаях (24,8%). Об этом сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 6 360 случаев, на Санкт-Петербург – 2 039, на Московскую область – 810, на Нижегородскую область – 403, на Республику Карелия – 353, на Архангельскую область – 346, на Свердловскую область – 341, на Красноярский край – 327, на Ростовскую область – 314, на Воронежскую область – 306, на Республику Коми – 281, на Республику Бурятия – 271, на Хабаровский край – 269, на Забайкальский край – 264, на Мурманскую область – 259.
Всего в России зарегистрировано 1 948 603 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Дагестан – 0,6%, в Республике Калмыкия, Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл, Республике Татарстан – 0,7%, в Ямало-Ненецком АО, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Ингушетия, Нижегородской области, Кабардино-Балкарской Республике, Московской области, Рязанской области, Свердловской области, Чувашской Республике, Краснодарском крае – 0,8%.
За последние сутки подтверждено 303 летальных случая, всего по стране умерли 33 489 человек. Вылечились от коронавируса за сутки 13 864 пациента, всего в России выздоровели 1 453 849 человек.
Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный суточный прирост случаев COVID-19 в мире. Уточняется, что было выявлено 657 312 случаев коронавируса.
В Москве 4 244 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: