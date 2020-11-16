В России подтвердили 22 778 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 22 778 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 640 случаях (24,8%). Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 6 360 случаев, на Санкт-Петербург – 2 039, на Московскую область – 810, на Нижегородскую область – 403, на Республику Карелия – 353, на Архангельскую область – 346, на Свердловскую область – 341, на Красноярский край – 327, на Ростовскую область – 314, на Воронежскую область – 306, на Республику Коми – 281, на Республику Бурятия – 271, на Хабаровский край – 269, на Забайкальский край – 264, на Мурманскую область – 259.

Всего в России зарегистрировано 1 948 603 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Дагестан – 0,6%, в Республике Калмыкия, Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл, Республике Татарстан – 0,7%, в Ямало-Ненецком АО, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Ингушетия, Нижегородской области, Кабардино-Балкарской Республике, Московской области, Рязанской области, Свердловской области, Чувашской Республике, Краснодарском крае – 0,8%.

За последние сутки подтверждено 303 летальных случая, всего по стране умерли 33 489 человек. Вылечились от коронавируса за сутки 13 864 пациента, всего в России выздоровели 1 453 849 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный суточный прирост случаев COVID-19 в мире. Уточняется, что было выявлено 657 312 случаев коронавируса.