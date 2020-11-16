Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Еще 4 244 пациента вылечились от коронавируса в Москве, сообщили в столичном Оперштабе.
"В столице выздоровели еще 4 244 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 371 857", – говорится в сообщении.
Отмечается, что перед выпиской врачи проводят специальные исследования, нацеленные на подтверждение отсутствия заболевания. Те пациенты, которые остаются под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Специалисты напомнили, что вылечившиеся от коронавируса могут стать донорами плазмы крови. Она используется в лечении COVID-19. Желающим необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870 45 16.
Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный суточный прирост случаев COVID-19 в мире. Уточняется, что за сутки в мире было выявлено 657 312 случаев коронавируса.
В России за последние сутки выявили 22 572 новых случая COVID-19. В Москве за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 6 271 человека.
В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
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