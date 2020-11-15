В России подтвердили 22 572 случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки выявили 22 572 случая коронавируса во всех регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 854 случаях (25,9%). Об этом сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришелся 6 271 случай, на Санкт-Петербург пришлось 1 944 случая, на Московскую область – 812, на Нижегородскую область – 412, на Карелию – 358, на Архангельскую область – 343, на Свердловскую область – 333, на Красноярский край – 328, на Ростовскую область – 315, на Воронежскую область – 308.
Всего в РФ суммарно зафиксировано 1 925 825 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
В Ханты-Мансийском АО, Дагестане, Калмыкии, Марий Эл, Чукотском АО, Татарстане, Ямало-Ненецком АО регистрируются наименьшие темпы прироста.
Выздоровели за последние сутки 14 456 человек, за все время пандемии – 1 439 985 человек. Умерли за 24 часа 352 человека, за все время – 33 186 человек.
Ранее ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост случаев коронавирусной инфекции в мире. За сутки было выявлено 657 312 случаев коронавируса. Это стало антирекордом с начала пандемии.
Также сообщалось, что при коронавирусе нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.
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