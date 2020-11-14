Более 53 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 53 миллиона человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, число инфицированных сейчас составляет 53 608 468 человек, умерли 1 306 600 человек.

Наибольшее число заражений выявлено в США – 10 757 777 человек. Далее по числу заражений следуют Индия, Бразилия и Франция. Россия занимает пятое место.

В России за сутки выявили 22 702 новых случая коронавируса во всех регионах. В Москве за 24 часа заразились COVID-19 6 427 человек.

Всего в стране зарегистрировано 1 903 253 случая в 85 регионах. За последние сутки умер в России 391 человек, за все время пандемии – 32 834 человека. Выздоровели за 24 часа 18 626 человек, за весь период – 1 425 529.

Ранее Владимир Путин заявил, что десятки стран мира готовы закупить произведенные в России вакцины от коронавируса. "Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", – сказал президент РФ.