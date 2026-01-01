Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы непрерывно ликвидируют последствия снегопада в Москве, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети, дворовых территорий с зачисткой лотковых зон и парковочных пространств. Очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к станциям метро, МЦК и остановок, а также объектам соцсферы и потребительского рынка находится под особым контролем.

Кроме того, в течение светового дня организуют работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи. Будут очищены скатные кровли многоквартирных домов, водосборные желоба, воронки водостоков и выступающие элементы фасадов зданий.

Для того, чтобы исключить проход пешеходов, места проведения работ ограничены лентами и специальными ограждениями, однако горожан просят быть внимательными и не заходить за них.

Городские службы столицы продолжат работать в усиленном режиме с 31 декабря по 11 января. Предусмотрено круглосуточное дежурство, будут приняты все меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города.

