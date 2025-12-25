График работы "Почты России" изменится в Москве в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

График работы почтовых отделений изменится в столичном регионе в новогодние праздники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Почты России".

Уточняется, что круглосуточные отделения в Москве 31 декабря будут открыты до 21:00. Отделения, оказывающие услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

1 января станет выходным днем для всех отделений в Москве и области. Круглосуточные филиалы возобновят работу с 10:00.

Кроме того, 30 декабря и 6 января почтовые отделения закроются на час раньше, за исключением офисов, которые работают круглосуточно, и филиалов, выдающих заказы с маркетплейсов.

При этом 2 и 7 января будут выходными днями для всех отделений, кроме круглосуточных и тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с торговых онлайн-площадок. Также с 3 по 5 января работа клиентских залов будет осуществляться по установленному для каждого филиала графику.

В пресс-службе уточнили, что пенсии и пособия почтальоны доставят по расписанию, согласованному с региональными отделениями Соцфонда России.

В свою очередь, столичные службы будут работать круглосуточно в период новогодних праздников. Для ликвидации возможных инцидентов задействуют личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительных бригад, инженерных компаний и префектур округов. Для уборки города также будет использоваться спецтранспорт.

