Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 11:09

Общество

График работы "Почты России" изменится в Москве в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

График работы почтовых отделений изменится в столичном регионе в новогодние праздники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Почты России".

Уточняется, что круглосуточные отделения в Москве 31 декабря будут открыты до 21:00. Отделения, оказывающие услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

1 января станет выходным днем для всех отделений в Москве и области. Круглосуточные филиалы возобновят работу с 10:00.

Кроме того, 30 декабря и 6 января почтовые отделения закроются на час раньше, за исключением офисов, которые работают круглосуточно, и филиалов, выдающих заказы с маркетплейсов.

При этом 2 и 7 января будут выходными днями для всех отделений, кроме круглосуточных и тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с торговых онлайн-площадок. Также с 3 по 5 января работа клиентских залов будет осуществляться по установленному для каждого филиала графику.

В пресс-службе уточнили, что пенсии и пособия почтальоны доставят по расписанию, согласованному с региональными отделениями Соцфонда России.

В свою очередь, столичные службы будут работать круглосуточно в период новогодних праздников. Для ликвидации возможных инцидентов задействуют личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительных бригад, инженерных компаний и префектур округов. Для уборки города также будет использоваться спецтранспорт.

"Новости дня": столичный метрополитен запустил акцию по отправке новогодних открыток

Читайте также


обществогород

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика