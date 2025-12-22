Форма поиска по сайту

22 декабря, 18:26

Общество
Эксперт Бондарь: перед отъездом на новогодние каникулы нужно сделать фото счетчиков

Эксперт объяснил, что важно сделать в доме перед отъездом на новогодние каникулы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Перекрыть воду и газ, а также передать контакты для связи управляющей компании стоит тем, кто оставляет квартиру на новогодние праздники без присмотра. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, уезжая на несколько дней, надо обязательно перекрывать краны холодной и горячей воды. В таком случае риск протечек уменьшится, объяснил он.

Если проведен газ, также необходимо закрывать специальный кран. А вот перекрывать отопление многоквартирного дома нельзя, так как это часто затрагивает общую систему.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

"Кроме этого, на время отъезда советую оставить свои контакты соседям, чтобы они связались в случае форс-мажора. Также стоит подстраховаться и сообщить свой актуальный номер телефона управляющей компании. Сделать это можно через обращение в мобильном приложении "Госуслуги. Дом", – отметил эксперт.

Бондарь напомнил, что по возвращении граждане в некоторых случаях могут сделать перерасчет коммунальных платежей, в том числе за газ, холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение.

"Это возможно при двух условиях: жильцы отсутствовали более 5 календарных дней подряд, а в квартире нет счетчиков. Относительно последних у собственников должен быть акт о том, что приборы нельзя установить по техническим причинам", – отметил специалист.

Когда возможность поставить счетчики есть, но жильцы этого не сделали, начисления по воде, как правило, происходят по нормативу, пояснил эксперт.

Для перерасчета необходимо до отъезда либо в течение 30 дней с даты возвращения подать заявление в управляющую компанию. Кроме этого, желательно отправить документы, подтверждающие отсутствие в обозначенный период зарегистрированных в жилом помещении лиц. Это могут быть проездные билеты или командировочные удостоверения.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Если в квартире стоят счетчики, стоит сфотографировать их перед отъездом, а после возвращения – снять снова. Такой контроль полезен и поможет заметить, меняются ли значения при неиспользовании ресурсов. В противном случае нужно осматривать трубы на предмет протечек, пояснил Дмитрий Бондарь.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, как избежать пожара при использовании электроприборов. Главное условие – обязательно установить современное оборудование, которое позволяет полностью отключать все электричество в квартире в случае нештатной ситуации.

Трошина Любовь

обществоЖКХэксклюзив

