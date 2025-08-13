Эксперт Бондарь объяснил, что делать при затоплении квартиры соседями

Фото: 123RF/andreypopov

Обесточить розетки, позвонить в аварийную службу и зафиксировать причиненный ущерб необходимо при затоплении квартиры соседями. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, первое, что нужно сделать, – обесточить розетки в зоне протечки, чтобы избежать короткого замыкания. Плюс надо убрать технику и мебель из тех зон, где может оказаться вода.

Сразу после этого нужно подняться к соседям, чтобы сообщить им о проблеме. Если их нет дома, необходимо срочно звонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, которая обязана круглосуточно реагировать на такие обращения, подчеркнул эксперт.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Специалисты должны перекрыть воду на стояке или в подвале, если источник находится в общедомовом трубопроводе. А вот если потребуется попасть в квартиру, придется вызывать сотрудника полиции или МЧС. Самовольное проникновение в чужое жилье запрещено законом и может повлечь уголовную ответственность.

После устранения течи важно зафиксировать ущерб. Представители управляющей компании обязаны составить акт, который будет содержать дату и время происшествия, предполагаемую причину, описание повреждений и подписи всех участников осмотра.

"Если сотрудники уклоняются от оформления документа, советую направить письменное требование на адрес управляющей компании. Также самостоятельно провести фото- и видеосъемку и пригласить свидетелей. Эти доказательства пригодятся в суде", – отметил Бондарь.

Когда причина залива кроется в неисправности общедомового имущества (например, стояка или запорного крана за пределами квартиры), ответственность несет УК. Если же вода пошла из-за бытовой техники или труб в квартире, отвечать будет ее собственник, подчеркнул специалист.

"В любом случае претензии и требования о возмещении ущерба направлять надо тем, кто отвечает за аварийный участок", – добавил эксперт.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ До начала ремонта не стоит выбрасывать испорченные вещи – их состояние необходимо зафиксировать для оценки ущерба. Плюс не рекомендую договариваться с виновными "на словах" без расписок: в спорных ситуациях письменные доказательства имеют решающее значение.

