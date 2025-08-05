Эксперт Бердников дал совет, как повлиять на шумных соседей

Федеральный закон о тишине может быть принят в Госдуме. Он подразумевает запрет на любые громкие звуки, в том числе работу стиральной машины или пылесоса в вечернее и ночное время. Что ждет россиян, разбиралась Москва 24.

Следует быть потише

Жители многоквартирных домов могут начать платить штрафы за уборку и громкие звуки бытовой техники, включая пылесос и стиральную машину, в ночное и вечернее время, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, если шум превышает допустимые нормы, за это могут выписать штраф. При этом в настоящее время в Госдуме рассматривают федеральный закон о тишине, который подразумевает общее правило по стране.

"В проекте – запрет на шум с 23:00 до 07:00, дневной тихий час с 13:00 до 15:00, ограничение на ремонт с 09:00 до 19:00 по будням и штрафы для нарушителей. Пока законопроект находится на стадии рассмотрения", – отметил Машаров.

Он подчеркнул, что к шумным звукам относятся громкий телевизор или музыка, ремонтные работы, продолжительный лай собак или мяуканье кошек, пение, крики, громкие разборки, вечеринки и работа бытовой техники. Все это приведет к административной ответственности.





Евгений Машаров член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Согласно статье 6.4 КоАП РФ, нарушение режима влечет за собой административную ответственность. Шумным соседям придется заплатить от 500 до 1 тысячи рублей. Должностные лица заплатят от 1 до 2 тысяч рублей. Для ИП без образования юридического лица штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей и приостановка деятельности до 90 суток. Административная ответственность для юридических лиц заключается в штрафе от 10 до 20 тысяч рублей и приостановке деятельности до 90 суток.

Общественник добавил, что при нарушении тишины нужно обратиться в полицию и управляющую компанию. Более того, есть возможность подать иск в суд, чтобы пострадавшему возместили моральный ущерб.

Машаров добавил, что на данный момент в КоАП РФ нет прямого запрета на шумные действия, однако в кодексе предусмотрена ответственность при нарушении санитарного законодательства, которая и ограничивает уровень шума. Такое есть в почти в каждом регионе Российской Федерации.

Как бороться с шумным соседом

При нарушении тишины важно все зафиксировать с помощью видео- или аудиозаписи, порекомендовал в разговоре с Москвой 24 юрист и адвокат Александр Бердников.

"Это поможет доказать, что нарушение действительно было, потому что после прибытия полиции шум может прекратиться", – объяснил специалист.

Он добавил, что нужно фиксировать в том числе громкий разговор, уборку или звук от телевизора.





Александр Бердников юрист, адвокат При этом некоторые нарушители тишины говорят, что проблема не в них, и просят ставить звукоизоляцию. Однако вины собственника, которому мешают, в этом нет. Тут возникает другой вопрос: "А почему ее должен делать я, если образ жизни более бурный у вас?"

В свою очередь, общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что стоит не только зафиксировать правонарушение, но сразу же сообщить о нем.





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Нужно отправить обращение в управляющую компанию, например, через приложение "Госуслуги.Дом" с просьбой повлиять на громкого соседа.

Эксперт добавил, что существуют допустимые пределы шума в многоквартирных домах. Днем он не должен превышать примерно 40 дБ – это громкость обычного разговора. А ночью должно быть еще тише: около 30 дБ.

Бондарь также отметил, что, пока закон о шумных соседях не принят, регионы вправе самостоятельно устанавливать время, после которого нельзя нарушать тишину, и размер штрафов. Эксперт напомнил, что в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00 в будние дни. А в Московской области с 21:00 до 08:00.

