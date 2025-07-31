Риелтор Барсуков объяснил большое количество скидок на рынке недвижимости в Москве

Москвичи стали чаще делать скидки при продаже квартир, выяснили аналитики. Сократился и срок активности таких объявлений – в среднем на 4%. От чего зависит скорость и успех сделки на вторичном рынке – в материале Москвы 24.

Щедры на уступки

Собственники квартир в Москве стали чаще идти на уступки и снижать стоимость жилья при продаже. Согласно исследованию сервиса "Яндекс Недвижимость", если в первом квартале 2025 года количество объявлений со скидками составляло 43,2%, то во втором – 46,2%. При этом средняя скидка от владельцев квартир во втором квартале составила 4,5%, отметили аналитики.

В то же время выросла и доля предложений с увеличенной ценой – с 8,8 до 11,5%. А срок активности объявлений, наоборот, сократился на 4%: для продажи квартиры на вторичном рынке во втором квартале в среднем требовался 101 день.

Похожая картина и в других городах-миллионниках: если во втором квартале доля объявлений со сниженной ценой составила 53%, то в начале 2025 года – в среднем 48%. Выше стал и средний дисконт. Во втором квартале он достиг 5%, тогда как в первом он составлял в среднем 4,6%, утверждают аналитики.

Полученные данные говорят о том, что покупатели стали активнее на вторичном рынке, а собственники готовы к торгу, рассказал коммерческий директор сервиса недвижимости Евгений Белокуров.





Евгений Белокуров коммерческий директор сервиса "Яндекс Недвижимость" Мы видим рост доли объявлений со скидками и увеличение самих дисконтов. На этом фоне интерес к готовым квартирам растет, и они уходят быстрее. При этом рынок остается чувствительным к уровню ставок и индивидуальным условиям сделки, особенно в массовом сегменте.

При этом наибольшее количество сделок в ипотеку на вторичном рынке за первые шесть месяцев 2025 года пришлось на Центральный федеральный округ (ЦФО) – 24,4%, выяснили аналитики сервиса "Домклик". Причем 17,4% от этого количества приходится на Москву.

Чаще всего жители ЦФО покупали двухкомнатные квартиры, на которые пришлось 42,3% от общего числа сделок. Также в тройке лидеров "однушки" и студии (37,6%), а также "трешки" (17,4%). Реже всего на вторичном рынке в 2025 году брали четырехкомнатные и более квартиры – 2,7%.

Торг уместен?

На сегодняшний день практически каждая квартира в столице по факту продается ниже той стоимости, которая изначально была в объявлении. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.





Константин Барсуков советник президента Гильдии риелторов Москвы На сайтах с объявлениями сейчас очень много завышенных цен, и собственники, выставляя свое предложение о продаже, ориентируются на эти не соответствующие рынку цифры. Потом же, чтобы продать квартиру, им приходится снижать стоимость до реальной. Этим и объясняется прежде всего большое количество скидок.

При этом торг на сегодняшний день остается главным фактором быстрой и успешной продажи квартиры на вторичном рынке, заявил в беседе с Москвой 24 риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков. По его словам, собственники вынуждены делать скидки, чтобы увеличить шансы на продажу жилья в условиях высокой ставки по ипотеке.

"В последнее время я не видел ни одной сделки, которая бы прошла без снижения стоимости. Пусть даже 50 тысяч, но собственники уступают. Высокая ипотечная ставка вынуждает покупателей задумываться скорее об аренде жилья. И торг, особенно значительный, может сделать покупку более возможной", – отметил эксперт.

Среди прочих факторов, которые влияют на сокращение сроков продажи квартиры, он назвал качественно составленное объявление. По словам Бендрикова, в нем должно присутствовать много хороших фотографий, подробное описание недвижимости и района, а также цена, соответствующая среднему рыночному предложению.

Еще один фактор успешной сделки – отсутствие проблем или недочетов в документах по объекту, рассказал эксперт. При этом ускорить процесс может хорошо налаженный контакт с потенциальными покупателями, отметил Бендриков.





Олег Бендриков эксперт по недвижимости Нужно вежливо отвечать на все звонки, четко и грамотно рассказывать об объекте, быстро соглашаться на его показ. И меньше всяких условий вроде "продам только за наличку" или "покажу сейчас, но заехать можно через месяц".

Также объект, который готовится к продаже, должен быть чистым, светлым и не захламленным. Покупатели зачастую выбирают именно те квартиры, в которых сразу хочется жить, заключил риелтор.