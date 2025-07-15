Эксперт Аксенов назвал опции, на которых можно сэкономить при ремонте в 2025 году

Ремонт в квартире подорожал почти вдвое, предупредили эксперты. Как сэкономить деньги без ущерба для качества и дизайна, разбиралась Москва 24.
Дорого-богато
Стоимость ремонта в 2025 году достигает 50–60 тысяч рублей за квадратный метр, рассказал РИА Недвижимость гендиректора компании, занимающейся капремонтом, Александр Кузнецов. Год назад эти работы обходились в 25–30 тысяч, подчеркнул эксперт.
В частности, подорожали малярные и плиточные работы – до 3,7 тысячи и 5,5 тысячи рублей за "квадрат", соответственно. Также почти вдвое в цене подскочили сантехнические и электромонтажные работы – до 6,2 и 7,4 тысячи.
По подсчетам специалиста, в 2025 году ремонт однокомнатной квартиры площадью 29 квадратных метров обойдется в 2,1 миллиона рублей, а двухкомнатной площадью 56 "квадратов" – примерно в 3,5 миллиона. На работы в трешке площадью в 86 квадратных метров стоит заложить 5,8 миллиона рублей, привел цифры Кузнецов.
Ранее аналитики выяснили, что именно бюджет на ремонт зачастую становится причиной конфликтов в семьях. По данным опроса, чаще всего из-за этого ругаются пары из Северо-Кавказского, Северо-Западного и Центрального федерального округов. В целом по России вопрос денег, потраченные на обновление жилья, провоцировали конфликт у 39% опрошенных.
Снизить платежи
В плане стоимости ремонта нужно отталкиваться от качества материалов, отметил в беседе с Москвой 24 поделился эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов.
"Есть простой вариант, есть улучшенный, есть высококачественный, где идет подготовка помещения от стен до потолка. В первом случае используются простые материалы – обои, ламинат, натяжные потолки. Это гораздо дешевле, нежели использование премиальных материалов, таких как инженерная паркетная доска, покраска стен, потолки из гипсокартона", – отметил специалист.
Снизить расходы на ремонт можно и при выборе мебели, отказавшись от ее изготовления на заказ.
"Если грамотно рассчитать размеры помещения, можно использовать модульную мебель. Она стоит в разы дешевле, чем заказные позиции. Когда мебель делается по индивидуальным меркам, ее стоимость возрастает в три-четыре раза", – подчеркнул Аксенов.
Также, по его словам, можно сэкономить на фурнитуре: в таком случае стоит отдать предпочтение российским и китайским производителям, что снизит финансовую нагрузку в несколько раз.
"Многое зависит и от материала фасада. Например, МДФ и ДСП существенно дешевле, чем пластик и эмаль. Но все же дорогие материалы смотрятся "богаче", и они могут прослужить дольше", – добавил специалист.
А вот на сантехнике лучше не экономить, поскольку она используется ежедневно, обратил внимание Аксенов.
"При выборе бытовой техники лучше ориентироваться на гарантийный срок. Чем он дольше, тем лучше. Плюс новую технику стали покупать реже, и вырос спрос на ремонт старой, поэтому акцент нужно делать на гарантийном обслуживании", – посоветовал специалист.
Также Аксенов рассказал о самых распространенных ошибках в ремонте. В частности, вместо дорогостоящих товаров известных брендов можно сэкономить за счет приобретения более доступного аналога. Выбрать качественный и при этом недорогой товар он посоветовал, ознакомившись с отзывами.
Кроме того, не стоит экономить при выборе мастеров. Если бригада сформирована из людей с небольшим опытом работы, вероятнее всего, качество ремонта сильно пострадает, заключил Аксенов.