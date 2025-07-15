Эксперт Аксенов назвал опции, на которых можно сэкономить при ремонте в 2025 году

Ремонт в квартире подорожал почти вдвое, предупредили эксперты. Как сэкономить деньги без ущерба для качества и дизайна, разбиралась Москва 24.

Дорого-богато

Стоимость ремонта в 2025 году достигает 50–60 тысяч рублей за квадратный метр, рассказал РИА Недвижимость гендиректора компании, занимающейся капремонтом, Александр Кузнецов. Год назад эти работы обходились в 25–30 тысяч, подчеркнул эксперт.

В частности, подорожали малярные и плиточные работы – до 3,7 тысячи и 5,5 тысячи рублей за "квадрат", соответственно. Также почти вдвое в цене подскочили сантехнические и электромонтажные работы – до 6,2 и 7,4 тысячи.





Александр Кузнецов гендиректор компании, занимающейся капремонтом На мой взгляд, причины подорожания этих работ заключаются в том, что в настоящее время на рынке ощущается нехватка мастеров, хороших квалифицированных специалистов по высококачественным малярным работам, по плитке и сантехнике, электрике. Также стоимость материалов очень сильно выросла.

По подсчетам специалиста, в 2025 году ремонт однокомнатной квартиры площадью 29 квадратных метров обойдется в 2,1 миллиона рублей, а двухкомнатной площадью 56 "квадратов" – примерно в 3,5 миллиона. На работы в трешке площадью в 86 квадратных метров стоит заложить 5,8 миллиона рублей, привел цифры Кузнецов.

Ранее аналитики выяснили, что именно бюджет на ремонт зачастую становится причиной конфликтов в семьях. По данным опроса, чаще всего из-за этого ругаются пары из Северо-Кавказского, Северо-Западного и Центрального федерального округов. В целом по России вопрос денег, потраченные на обновление жилья, провоцировали конфликт у 39% опрошенных.

Снизить платежи

В плане стоимости ремонта нужно отталкиваться от качества материалов, отметил в беседе с Москвой 24 поделился эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов.

"Есть простой вариант, есть улучшенный, есть высококачественный, где идет подготовка помещения от стен до потолка. В первом случае используются простые материалы – обои, ламинат, натяжные потолки. Это гораздо дешевле, нежели использование премиальных материалов, таких как инженерная паркетная доска, покраска стен, потолки из гипсокартона", – отметил специалист.





Кирилл Аксенов эксперт в сфере ремонта недвижимости Стоимость работы определяется исходя из финишного покрытия стен, пола и потолка. Чем проще материал и технология его эксплуатации, тем дешевле обойдется ремонт. При этом с помощью дизайнера можно сделать красивый ремонт даже из недорогих материалов.

Снизить расходы на ремонт можно и при выборе мебели, отказавшись от ее изготовления на заказ.

"Если грамотно рассчитать размеры помещения, можно использовать модульную мебель. Она стоит в разы дешевле, чем заказные позиции. Когда мебель делается по индивидуальным меркам, ее стоимость возрастает в три-четыре раза", – подчеркнул Аксенов.

Также, по его словам, можно сэкономить на фурнитуре: в таком случае стоит отдать предпочтение российским и китайским производителям, что снизит финансовую нагрузку в несколько раз.

"Многое зависит и от материала фасада. Например, МДФ и ДСП существенно дешевле, чем пластик и эмаль. Но все же дорогие материалы смотрятся "богаче", и они могут прослужить дольше", – добавил специалист.

А вот на сантехнике лучше не экономить, поскольку она используется ежедневно, обратил внимание Аксенов.





Кирилл Аксенов эксперт в сфере ремонта недвижимости Тот же смеситель постоянно открывают и закрывают, поэтому бюджетный вариант может быстро прийти в негодность.

"При выборе бытовой техники лучше ориентироваться на гарантийный срок. Чем он дольше, тем лучше. Плюс новую технику стали покупать реже, и вырос спрос на ремонт старой, поэтому акцент нужно делать на гарантийном обслуживании", – посоветовал специалист.

Также Аксенов рассказал о самых распространенных ошибках в ремонте. В частности, вместо дорогостоящих товаров известных брендов можно сэкономить за счет приобретения более доступного аналога. Выбрать качественный и при этом недорогой товар он посоветовал, ознакомившись с отзывами.

Кроме того, не стоит экономить при выборе мастеров. Если бригада сформирована из людей с небольшим опытом работы, вероятнее всего, качество ремонта сильно пострадает, заключил Аксенов.