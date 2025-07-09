Юрист Перунов: за нахождение яиц в стенах после ремонта можно взыскать неустойку

Владельцы свежеотремонтированных квартир жалуются в Сети на работников, которые вымогают у них деньги необычным образом: они специально прячут в стенах яйца, чтобы потребовать выплату за их местонахождение. На какие еще манипуляции идут строительные бригады и как с этим бороться, разбиралась Москва 24.

Вымогательство с душком

Собственники квартир в новостройках ищут яйца в стенах после ремонта, сообщил телеграм-канал "Shot Проверка". Их подкладывают недобросовестные строители, которые стремятся дополнительно подзаработать.

По данным СМИ, теперь собственники вынуждены приходить на приемку квартиры с тепловизором, чтобы вовремя обнаружить "подарочки". В противном случае они испортятся и запах распространится по всему жилищу. За подсказку местонахождения таких "сюрпризов" рабочие и просят деньги.

Одна из похожих историй случилась с девушкой из Екатеринбурга. Она столкнулась с тем, что яйца спрятали в монтажной нише. Примерно то же произошло в московской квартире на Рублевском шоссе, где у владельца вымогали 100 тысяч рублей за информацию, где находятся источники неприятного запаха, сообщило издание.

Пользователи Сети также рассказали о подобных случаях.





пользователь Сети Сам видел подобное, другу заложили. Иголочкой прокололи – и на балку аккуратненько, под потолок.

Другой мужчина тоже рассказал похожую историю: в трехкомнатной квартире яйца оставили в полу, потолках и стенах. Пытаясь обнаружить их, жильцы даже нашли записку "11 яиц, удачи в поисках". Чтобы устранить проблему, пришлось попрощаться с ремонтом. В итоге удалось обнаружить только 10 яиц, а последнее так и не было найдено.

Справедливость восторжествует

Недобросовестные строители могут прятать яйца не только в стенах, но и, например, впрыскивать их содержимое в личинку замка входной двери. Поэтому в первое время жильцам часто непонятно, откуда идет неприятный запах, предупредил юрист по жилищным делам Илья Перунов в разговоре с Москвой 24.

"Также в стенах могут спрятать тухлую рыбу или поместить ее в другие труднодоступные места, например, в систему вентиляции", – добавил специалист.





Илья Перунов юрист по жилищным делам Если произошел такой инцидент, но строители не выходят на контакт, важно зафиксировать общение, которое велось с ними в мессенджерах или по телефону. Все это понадобится для обращения в правоохранительные органы. Обязательно нужно подтвердить факт нарушения и обезопасить себя.

Вероятность возбуждения уголовного дела не слишком велика, но строители-аферисты могут сильно испугаться. В таких случаях они быстро решают проблему, причем в добровольном порядке, подчеркнул юрист.

"Если после ремонта был подписан акт о выполнении работ или человек принял квартиру от застройщика и подписал акт приема-передачи, а затем заметил запах, важно сразу обратиться к компании или застройщику. Следует сделать это официально и зафиксировать", – посоветовал Перунов.

Следующим этапом может стать досудебная экспертиза. Однако все зависит от того, способна ли она показать местоположение яйца или других предметов, поскольку они бывают спрятаны на разной глубине.

"В ходе проверки обычно используются тепловизор, электронный газоанализатор и технический эндоскоп", – добавил эксперт.

По итогам следует обратиться к ремонтной компании или застройщику с официальной претензией об устранении нарушений. Если это ни к чему не приведет, нужно будет подать исковое заявление в суд.

"За неисполнение требований истца можно взыскать неустойку, так называемый астрент, размер которого определяется судом, исходя из обстоятельств. Он может составлять от 500 до нескольких тысяч рублей в день, пока не устранили проблему", – рассказал юрист.

Обращаться в полицию после работы недобросовестных строителей также посоветовала юрист Екатерина Нечаева в разговоре с Lenta.ru.





Екатерина Нечаева юрист Если они связываются с жильцами с других номеров, полиция все равно может установить их личности, современные технологии это позволяют. Это один путь. Второй – привлекать непосредственно застройщиков.

Последние полностью отвечают за работу нанятых бригад, поэтому обратиться можно напрямую к компании. Она должна решить проблему самостоятельно и за свой счет, заключила Нечаева.

