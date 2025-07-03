Риелтор Бендриков: стоимость дачи в Подмосковье начинается от 2,5 млн рублей

Загородный дом продолжает оставаться мечтой и целью многих жителей столицы. На что обращать внимание при выборе дачи и как не нарваться на мошенников – в нашем материале.

Выбор места

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Спрос на загородную недвижимость вырос среди жителей столицы, поделился наблюдением с Москвой 24 риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков. Тенденцию специалист связал с ростом цен на летний курортный отдых и возрастающей популярностью досуга на природе.

Поиски участка, по словам Бендрикова, нужно начинать с наиболее подходящего района Подмосковья.

"Как правило, москвичи при покупке загородной недвижимости отдают предпочтение тем поселкам и дачным товариществам, до которых им удобнее и быстрее добираться от места постоянного проживания", – объяснил эксперт.





Олег Бендриков эксперт по недвижимости Обычно на участки ездят на машинах. Но бывают непредвиденные ситуации, когда транспорта нет или приглашены гости без личного авто. Поэтому лучше всего покупать дом в том месте, куда можно, в случае чего, добраться на электричке или автобусе.

Отталкиваться можно и от природной инфраструктуры, которую хотелось бы иметь вокруг дачи. К примеру, если рядом хочется водоем, лучше выбирать преимущественно западное и северо-западное направления Подмосковья. В то же время поселков в лесном массиве больше на северо-западе и юго-западе, рассказал риелтор.

Важна и окружающая поселок городская инфраструктура. Необходимо, чтобы рядом было крупное поселение, куда можно отправиться в супермаркет за покупками или обратиться за медицинской или ветеринарной помощью, посоветовал риелтор.

"Что касается цены, самая дорогая недвижимость располагается на западном направлении вблизи Москвы. Это Новорижское, Минское, Рублевское шоссе. Дорого обойдутся и дачи рядом с ЦКАД. При этом дешевле цены на восточном и юго-восточном направлении. Это связано с тем, что там много торфяников. Соответственно, грунтовые воды очень высоко, а это много комаров и прочих насекомых", – отметил специалист.

В целом же стоимость дач в Московском регионе начинается от 2,5 миллиона рублей, рассказал Бендриков. По его словам, за эти деньги можно найти участок в 4–6 соток с домом, построенным около 20 лет назад, и заведенным в него электричеством. При этом газа, канализации и водопровода с высокой вероятностью не будет, рассказал эксперт.





Олег Бендриков эксперт по недвижимости Стоимость более-менее ухоженных участков начинается примерно от 4 миллионов рублей. За эти деньги можно получить около 6 соток и постройку с центральным водоснабжением и, возможно, даже септиком.

Стоимость участков с домами, в которых есть ремонт, свет, газ, вода и канализация, начинается от 8,5 миллиона. При этом верхнего порога цены в Московском регионе, по словам риелтора, нет.

Выбор дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поиском участка риелтор рекомендовал заняться весной: именно в это время года видно, стоит ли там вода.

"Если да, для будущего собственника это станет проблемой. К примеру, для посадок придется завозить землю, что выльется в серьезные дополнительные затраты. Кроме того, сырость оказывает негативное воздействие на дом", – рассказал эксперт.

Также риелтор рекомендовал поговорить с соседями и узнать, глубоко ли протекают грунтовые воды. Этот факт влияет на многое – от плодородности почвы до стоимости фундамента и долговечности построек на участке, пояснил Бендриков.





Олег Бендриков эксперт по недвижимости При выборе дома я рекомендую не ограничиваться самостоятельным осмотром, а обратиться к помощи специалиста-оценщика. Это нужно для понимания, в каком реальном состоянии находится постройка и сколько понадобится средств, чтобы привести ее в подходящий под запросы покупателя вид.

Следующий этап после выбора объекта – проверка его документов, отметил в разговоре с Москвой 24 юрист и эксперт по недвижимости Герман Борисов. Прежде всего, он рекомендовал изучить кадастровый план земельного участка, чтобы узнать, какие сооружения на нем зарегистрированы и есть ли какие-то ограничения на строительство.





Герман Борисов юрист Далее мы проверяем паспорт собственника и запрашиваем у него ЕГРН на землю. Это поможет подтвердить принадлежность дачи конкретному человеку.

Саму сделку юрист посоветовал совершать только по безналичному расчету через банковскую ячейку, чтобы избежать мошенничества. Также, чтобы обезопасить покупку полностью, лучше при составлении договора купли-продажи прибегать к помощи риелторов или юристов, заключил Борисов.

