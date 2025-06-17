Эксперт Полиди назвал избыточным запрет на сделки с недвижимостью за наличные

В Генпрокуратуре согласились с необходимостью запретить сделки с недвижимостью за наличный расчет. Как будет работать нововведение и есть ли здесь возможные риски, разбиралась Москва 24.

Защита от мошенников

Генпрокуратура РФ поддержала законопроект о запрете наличных расчетов при сделках с недвижимостью. Об этом говорится в письме первого замглавы ведомства Анатолия Радакина на имя зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, автора инициативы Светланы Разворотневой.

Как поясняла парламентарий, мера нужна для борьбы с дистанционным мошенничеством при купле-продаже жилья. К примеру, если в 2022 году Генпрокуратура выявила свыше 6 тысяч случаев, когда россияне лишились недвижимости таким образом, то в 2023-м – уже более 8 тысяч. Ущерб от таких преступлений составляет десятки миллиардов рублей ежегодно и постоянно растет, отметила депутат.

Отслеживать соблюдение запрета собираются при помощи Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), рассказала Разворотнева Москве 24.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Если гражданин не предоставит подтверждение, что купля-продажа производилась в безналичном формате, сделку просто не зарегистрируют.

Однако законопроект вряд ли примут в 2025 году, добавила депутат. По словам Разворотневой, в настоящее время он получил отрицательный отзыв от правового управления Госдумы, а также рекомендацию Банка России доработать текст документа.

Придать сделкам прозрачность

Запрет купли-продажи недвижимости за наличные избыточен, поделилась мнением с Москвой 24 вице-президент фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди. По словам эксперта, такие расчеты уходят в прошлое сами по себе, а большинство проводит денежные операции в безналичном формате.

"Плюс форма платежей не так важна. В частности, даже в сделках с наличными нужно открывать банковскую ячейку. И финансовая организация здесь несет точно такую же ответственность, как если бы деньги были размещены на электронном счету", – подчеркнула эксперт.

К тому же основная доля афер с жильем не связана с тем, в каком формате происходит купля-продажа, считает Полиди. Гораздо чаще граждан обманывают на почве "дефектов титула" – трудностей с идентификацией владельца недвижимости или ее передачей.





Татьяна Полиди вице-президент фонда "Институт экономики города" Например, добросовестный приобретатель покупает квартиру: вроде как все законно, по документам все чисто, и на помещение никто не претендует. А потом объявляется какой-нибудь отсутствующий родственник или наследник. Получается, человек приобрел объект, который на самом деле не мог быть законно отчужден. По итогу эта сделка будет признана недействительной, квартира возвращена исходному владельцу, а вот покупатель деньги назад обычно не получает.

По словам эксперта, такие риски нельзя обнулить полностью, однако повысить защищенность граждан помогут четкие механизмы возврата потерянных денег добросовестным покупателям квартиры, а также открытие доступа к ЕГРН. Сейчас получить сведения из реестра возможно только через нотариуса и по ограниченному количеству оснований, подчеркнула Татьяна Полиди.

