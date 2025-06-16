Депутат ГД Гаврилов: продажа недвижимости через Wildberries выглядит дерзко, но логично

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Идея продажи недвижимости через Wildberries выглядит на первый взгляд дерзко, но логично из-за разрешения экосистемы маркетплейсов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Ранее глава объединенной компании Wildberries&Russ (РВБ) Татьяна Ким сообщила о планах начать продавать недвижимость на маркетплейсе. Для этого компания ведет переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами. До этого Wildberries также запустил продажу дачных домов и бань, а также плавучих домов.

По словам депутата, покупка квартир становится продолжением потребительской логики "все в одном окне". Вопрос нужно рассмотреть после того, как будет принят закон "О платформенной экономике в РФ", отметил он.

"Специальное регулирование деятельности цифровых платформ как раз призвано защитить потребителей в том числе при совершении серьезных покупок, таких как автомобили, недвижимость и так далее", – цитирует РИА Новости Гаврилова.

Он напомнил, что Россия уже прошла этап цифровизации сделок. Однако в случае продажи недвижимости на маркетплейсах в центре внимания оказывается то, как будет устроена цепочка взаимодействия между продавцом, покупателем и сервисом.

На рынке недвижимости длинный цикл сделки, серьезные правовые риски, а также множество деталей, требующих юридической и технической экспертизы, подчеркнул Гаврилов. Если Wildberries будет только предоставлять площадку для размещения объектов, но перенаправлять на сторонние сервисы, это будет скорее рекламный инструмент.

Однако если маркетплейс берет на себя роль агента, то он вступает в пространство ответственности – за полноту информации, за соблюдение регламентов, за безопасность расчетов и взаимодействий, подчеркнул депутат.

"Главный вопрос – верификация. Кто проверяет юридическую чистоту объекта, статус застройщика, отсутствие обременений? И если все это обещают встроить в интерфейс маркетплейса, то кто несет ответственность за ошибку, если квартира окажется с подвохом?" – отметил Гаврилов.

Кроме того, он указал на сложности восприятия подобных сделок пользователем. Также возникают вопросы, как и через что будет организована оплата покупки. К примеру, будет ли использоваться эскроу или интеграция с банками, а также кто будет обеспечивать соблюдение всех требований закона о противодействии отмыванию доходов, если сделка идет онлайн, уточнил Гаврилов.

При этом, по мнению депутата, застройщикам такая схема может быть интересна как способ расширить охват. Однако важна их готовность встроиться в шаблоны маркетплейса. Пользователю же это может дать возможность быстро сравнить предложения.

"В целом, запуск подобной схемы технически возможен. Юридически – допустим при соблюдении норм. Но в реальности все будет зависеть от деталей реализации: от того, кто за что отвечает, как распределены риски, и кто возьмет на себя сложную часть – сопровождение сделки от просмотра до регистрации", – заключил Гаврилов.

Между тем до конца этого года в России могут принять закон, который запрещает сделки с недвижимостью дороже одного миллиона рублей за наличные. Проект должна одобрить партия "Единая Россия", в экспертный совет которой поступил документ, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Безналичные сделки – общепринятая мировая практика, так как наличные расчеты утрачивают популярность, добавила парламентарий.