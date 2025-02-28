Фото: 123RF/fizkes

Маркетплейсы получат новые инструменты защиты от мошенников. В частности, будет исключена возможность взлома аккаунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Правительство разработало законопроект для предотвращения интернет-мошенничества. Одной из мер станет внедрение биометрических данных в дополнение к стандартным методам аутентификации, таким как логин и пароль.

Дополнительные меры защиты обеспечат сохранность личных данных и средств россиян, отметил вице-премьер. Если мошенник сможет заполучить пароль от аккаунта, то дополнительная защита не даст ему войти в систему.

"Двухфакторная аутентификация, включая биометрию, сделает платформы безопаснее, защитит данные и предотвратит мошенничество, сохраняя удобство для пользователей", – говорится в сообщении.

Пользователи должны иметь доступ к биометрическим методам защиты аккаунта, чтобы самостоятельно выбирать уровень безопасности, подчеркнул Григоренко.

Между тем Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую мошенническую схему на маркетплейсе. Аферисты пытаются убедить клиентов отменить заказ, у которого якобы истек срок бесплатного хранения, назвав код из СМС.

В пресс-службе отметили, что это новая вариация одной из схем, при которой злоумышленник пытается обманом получить у жертвы код из СМС. Таким образом аферисты пытаются получить доступ к личным данным клиента, например, информации из его личного кабинета на портале "Госуслуги", или же похитить средства с его банковской карты.