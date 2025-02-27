ФАС опровергла информацию об ограничении числа ПВЗ Ozon и Wildberries

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Информация о якобы ограничении Федеральной антимонопольной службой числа пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon и Wildberries не соответствует действительности, сообщила пресс-служба ФАС России.

Уточняется, что ведомству ранее было поручено проработать вопрос новых антимонопольных требований к маркетплейсам. Служба планирует представить в российский кабмин различные предложения по обеспечению прозрачности отношений между маркетплейсами и продавцами, а также определить критерии крупных цифровых посреднических платформ и специальные требования к ним. При этом работа большого числа ПВЗ лишь расширяет доступность ассортимента товаров для россиян, уточнили в ФАС.

"В связи с этим вопрос о сокращении количества ПВЗ Ozon и Wildberries в городах России службой не рассматривается", – заключили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали, что ФАС якобы разработает специальные антимонопольные требования к крупным цифровым платформам и ограничит их в продвижении собственных товаров маркетплейсов, размерах инвестиций в скидки и акции, а также количество ПВЗ.

Ранее объединенная компания Wildberries и Russ запустила пилотный проект по выдаче заказов из маркетплейса в газетных киосках. Для тестирования выбрано 26 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Твери. Киоски будут работать только для выдачи заказов без возможности примерки.

