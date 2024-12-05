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05 декабря, 17:42

Экономика

Wildberries разрешил клиентам возвращать товары в любой пункт выдачи

Фото: depositphotos/stasokulov

Маркетплейс Wildberries разрешил покупателям возвращать товары в любой пункт выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Механизм, который позволяет вернуть покупки при помощи QR-кодов, упростит жизнь клиентам, сказано в материале. Раньше это можно было сделать только в пункте, где был получен заказ.

Инструмент по формированию QR-кодов будет появляться у покупателей постепенно и в скором времени станет доступен для всех пользователей.

Между тем сервисный сбор в размере 20 рублей за один заказ появится для пользователей на "Яндекс Маркете". Полученные от этого средства будут направлены на расширение и поддержание технологической инфраструктуры, объяснили в компании. В рамках первого этапа нововведение коснется жителей Москвы и Подмосковья, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Ранее стало известно, что крупные маркетплейсы с 2025 года в режиме эксперимента будут передавать ФНС информацию, необходимую для выявления и предотвращения схем дробления бизнеса. Кроме того, в 2025–2026 годах ФНС будет осуществлять мониторинг в рамках поручения Владимира Путина по проведению налоговой амнистии дробления бизнеса.

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