Жительница Красноярска обманула Wildberries на 1,2 миллиона рублей

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Жительница Красноярска обманула Wildberries на 1,2 миллиона рублeй. Об этoм сooбщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел весной прошлого года, когда 23-летняя девушка создала аккаунт в маркетплейсе. После того, как она добавила в корзину товары и выбрала способ оплаты, вся отложенная продукция перешла в статус "оплачено" из-за сбоя в системе. При этом о случившемся покупательница не стала сообщать в службу поддержки, поэтому забрала недорогие бытовые принадлежности с пункта выдачи на улице Воронова, убедившись, что оплату с нее не потребовали и деньги с карты не списали. В результате девушка решила ежедневно покупать таким образом товары.

"Одежда и обувь, чемодан, смартфоны, игровые консоли, колонки и даже золотые ювелирные изделия. Так список и закончился на сотне товаров и 1,2 миллиона рублей чека, когда интернет-магазин обнаружил сбой и заблокировал аккаунт пользовательницы", – сказано в сообщении.

При этом все товары девушка продавала в других интернет-магазинах для того, чтобы закрывать свои долги. В связи с произошедшим на жительницу Красноярска завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сотрудник пункта выдачи заказов в Москве украл товары на сумму в размере 3,5 миллиона рублей. Так, 21-летний москвич с фейкового аккаунта заказал много фискальных накопителей, а также одежду, электронику, парфюмерию и другие предметы.

Когда товары приехали на пункт, он положил их в место, где отсутствуют камеры, а в день кражи попросил сменщика уйти после обеда, чтобы вынести три большие коробки с товарами, которые в дальнейшем он продал, а деньги потратил на свое усмотрение. Москвичу уже предъявили обвинение в краже в особо крупном размере.

