Сотрудников интернет-магазина задержали после кражи товаров со склада в Подмосковье

Фото: телеграм-канал SHOT

Полиция задержала группу мужчин в Ногинске, подозреваемых в краже товаров на 1,7 миллиона рублей со склада интернет-магазина в Электростали. Об этом сообщает официальный сайт ГУ МВД России по Московской области.

"Злоумышленники, являясь сотрудниками онлайн-магазина электронной торговли, на территории складского комплекса организации, расположенного в поселке Случайном, похитили товар. <...> Похищенное они погрузили в грузовой автомобиль и скрылись. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей", – рассказали в полиции.

Работники интернет-магазина выкрали со склада:



электрические триммеры;

электрические чайники;

камеры видеонаблюдения;

электробритвы.

Следователи завели уголовное дело о краже. По данному инциденту задержаны восемь человек. Их удалось поймать, когда они перегружали товар в гараж. В полиции проверят, причастны ли злоумышленники к другим похожим преступлениям.

Ранее сотрудники одного из пунктов выдачи Ozon попытались выкрасть часы Apple, подменив товар при возврате. Мошенническую схему обнаружила служба безопасности.

В компании подчеркнули, что агент-франчайзи выплатил штраф за подмену товаров. Сотрудники были уволены с пункта выдачи. Уточнялось, что ни один покупатель при этом не пострадал.

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