В Уфе арестовали продавщицу, сбежавшую с драгоценностями на сумму более 12 млн рублей

Фото: телеграм-канал SHOT

В Дзержинске задержали продавщицу ювелирного магазина, которая украла драгоценности на сумму более 12 миллионов рублей из салона в Уфе и скрылась, сообщает РИА Новости.

Ранее в полиции сообщили о краже драгоценностей из ювелирного салона в Уфе. В результате осмотра места происшествия, а также изучения записей камер видеонаблюдения под подозрение в совершении кражи попала 22-летняя жительница Дзержинска Нижегородской области, которая работала в салоне.

После преступления она уехала в родной город. Ее нашли, однако драгоценностей при девушке не было. Подозреваемую этапировали в Уфу. Кировский районный суд города заключил ее под стражу до 20 января.

Ранее сообщалось, что супружеская пара сумела поймать мужчину, который выхватил телефон из рук девушки на юго-западе столицы. Инцидент произошел на 2-й Мелитопольской улице. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!