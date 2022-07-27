Столичная полиция раскрыла кражу в пригородной электричке – МВД

Столичная полиция раскрыла кражу в пригородной электричке. Об этом сообщили в МВД.

Все произошло в поезде Москва – Нара. Мужчина украл у девушки мобильный. Причем действовал он довольно открыто, просто воспользовался тем, что она задремала в пути. Мужчина вынул телефон из кармана ее куртки и сбежал. Девушка пыталась догнать вора, но тот выскочил на ближайшей остановке. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, в итоге мужчину задержали. Оказалось, что он уже был неоднократно судим. Украденный телефон изъяли и возбудили уголовное дело.