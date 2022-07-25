"Московский патруль": трех женщин задержали за обман пенсионеров

Женщины представлялись социальными работниками и обворовывали пенсионеров. Полицейские задержали мошенников, которые обзванивали пожилых людей, обещали прибавку к пенсии, врали про необходимость замены денег на купюры нового образца.

Трех женщин задержали после кражи у пенсионерки в Тульской области. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что на сегодняшний день установлены обстоятельства 11 хищений денежных средств у пенсионеров в Московской, Тульской, Брянской и Липецкой областях. Возбуждены уголовные дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

