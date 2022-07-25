Названа предварительная причина ДТП с автобусами в Липецке

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Причиной аварии с двумя автобусами в Липецке, по предварительным данным, стал человеческий фактор. Об этом сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина в своем телеграм-канале.

"Автобус 379-го маршрута – ПАЗ 2016 года выпуска исправен, проходил все необходимые осмотры и проверки. Предварительная причина – человеческий фактор. Водитель утверждает, что потерял сознание. Перевозчик заверил, что готов оказать содействие следствию и необходимую помощь пострадавшим", – написала Уваркина.

Авария с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля произошла в понедельник, 25 июля. Транспортные средства столкнулись на улице Катукова. В результате происшествия травмы получили 15 человек, в том числе ребенок. Погибших нет.

На место прибыли семь бригад скорой помощи. Всех пострадавших осмотрели медики и оказали им необходимую помощь. В больницу доставили шестерых взрослых. Также госпитализировали 14-летнего подростка.

Ранее 6 человек погибли и 10 пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Башкирии. Автобус направлялся из села Языково в Уфу. Столкновение произошло на 1 413-м километре трассы. В момент аварии грузовик стоял в крайней полосе на месте дорожных работ.

