Лесные пожары охватили страны Европы

От рекордной жары и лесных пожаров страдают многие европейские страны. Жители Италии и Испании возмущены, что в 2022 году им не помогают спасатели из России.

В Греции пожарные пока не могут справиться с двумя сильными лесными пожарами – в одном из национальных парках и на острове Лесбос. Из этих районов уже пришлось эвакуировать туристов и местных жителей. Ранее от огня пострадал пригород Афин, там сгорели более 2 тысяч гектаров леса.

А в Калифорнии вспыхнули дубовые леса недалеко от Йосемитского национального парка. Площадь возгорания постоянно растет, огнем охвачены гектары леса. Сильнейший лесной пожар угрожает жилым домам. Больше 2 тысяч зданий и предприятий остались без электричества.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.