Власти Сочи подтвердили гибель человека в результате сильных ливней

Фото: телеграм-канал "Алексей Копайгородский"

Женщина погибла в результате сильных ливней в Сочи в ночь на воскресенье, 24 июля, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

"К большому сожалению у нас есть жертвы. Погибла женщина. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким", – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее о том, что в результате непогоды в Сочи погиб один человек, сообщили в МЧС. По данным ведомства, за один час в Центральном районе города выпало не менее 55 миллиметров осадков.

Как уточнили в мэрии, в настоящее время вода с открытых территорий уходит естественным путем. Движение на основных магистралях города восстановлено.

"Много жителей сейчас без света из-за подтопления электроподстанции. Соцобъекты запитаны от генераторов. Бригады ресурсоснабжающих предприятий усиленными составами устраняют аварийные ситуации", – добавил Копайгородский.

23 июля из-за наводнения, которое возникло в результате непогоды, в Сочи развернули оперативный штаб. На курорте третий день действует штормовое предупреждение. Жителям и гостям города рекомендовали принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды. Пляжи временно закрыли для купания.

