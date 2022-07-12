Жителям и туристам Сочи вновь запретили купаться в море

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Городские власти Сочи вновь продлили запрет на купание в море. Об этом сообщили в телеграм-канале АТОР.

Отмечается, что на городских пляжах установили красные флаги, предупреждающие о запрете для купания. Однако туристы по-прежнему могут провести время на прибрежных территориях без захода в воду. Спасатели уточняют, что загорать на пляже следует не ближе четырех метров от моря.

Несмотря на запрет на купание, пляжи "Ривьера" и "Маяк" пользуются популярностью у туристов. Территории заполнены отдыхающими.

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение с порывами ветра до 22 метров в секунду. На юге страны также остается повышенной опасность формирования смерчей над Черным морем.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае подтопило более сотни дворовых территорий жилых домов из-за ливней. Причиной происшествия стал выход двух рек из берегов.